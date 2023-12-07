Красивый белокрылый авиалайнер словно оторвался от земли и мчится к Волге. Так выглядит самолет-памятник Ту-124, установленный в городе Кимры Тверской области.
Ту-124 на родине великого авиаконструктора Туполева
Комментарии
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Садко Гусляр
...за 40 лет умудрились угробить всю гражданскую авиацию, да и не только, начиная от работяги АН-2 и заканчивая уникальным БУРАНОМ... - Гайдар: - УсЁ будем кУплЯть за "дрова..." - какими только ЧУРКАМИ будем пополнять демографию...
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