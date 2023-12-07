Ту-124 на родине великого авиаконструктора Туполева

Садко Гусляр

...за 40 лет умудрились угробить всю гражданскую авиацию, да и не только, начиная от работяги АН-2 и заканчивая уникальным БУРАНОМ... - Гайдар: - УсЁ будем кУплЯть за "дрова..." - какими только ЧУРКАМИ будем пополнять демографию...