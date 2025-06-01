Ушаков: конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть проведена на высоком уровне, на данный момент нет конкретных договорённостей, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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