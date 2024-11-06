Стали известны подробности и старт съемок сиквела хоррора 'Черный телефон 2'

Съемки продолжения успешной экранизации рассказа Джо Хилла 'Черный телефон' официально стартовали. Режиссер оригинального фильма Скотт Дерриксон опубликовал в социальных сетях первую фотографию со съемочной площадки, на которой видно название и логотип нового проекта, а также стул с пометкой о фильме.