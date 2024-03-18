Челябинская область заняла четвертое место среди регионов УрФО по явке на выборах

В Челябинской области подсчитали 100% избирательных бюллетеней. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, всего на избирательные участки пришли 79,03% южноуральцев, обладающих правом участия в голосовании.