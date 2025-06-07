Няшный принц Тристан в трейлере The Seven Deadly Sins: Origin

Няшный принц Тристан в трейлере The Seven Deadly Sins: OriginNetmarble показала еще один трейлер кооперативного экшена The Seven Deadly Sins: Origin с кинематографией и фрагментами игрового процесса, но опять придержала дату релиза.
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