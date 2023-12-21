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Новости Тамбова

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Глава МВД России наградил тамбовских полицейских за спасение двух мальчиков, провалившихся под лёд

Глава МВД России наградил тамбовских полицейских за спасение двух мальчиков, провалившихся под лёд

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил сотрудников Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте - начальника ЛПП в аэропорту Тамбова майора полиции Михаила Воробьева, заместителя начальника отдела уголовного розыска майора полиции Сергея Суслина и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска капитана полиции Дмитрия Золотухина за спасение двух восьмилетних мальчиков, провалившихся под лёд.

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