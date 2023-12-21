Глава МВД России наградил тамбовских полицейских за спасение двух мальчиков, провалившихся под лёд

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил сотрудников Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте - начальника ЛПП в аэропорту Тамбова майора полиции Михаила Воробьева, заместителя начальника отдела уголовного розыска майора полиции Сергея Суслина и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска капитана полиции Дмитрия Золотухина за спасение двух восьмилетних мальчиков, провалившихся под лёд.