Полиция арестовала пенсионерку, которая украла около сотни кошек

Полиция в американском штате Флорида арестовала 77-летнюю пенсионерку Гейл Джустино, которая годами воровала кошек, за это время она похитила около сотни животных, сообщил телеканал Fox News, материал которого перевёл Aif.
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