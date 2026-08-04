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Аргументы и Факты

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Полиция арестовала пенсионерку, которая украла около сотни кошек

Полиция арестовала пенсионерку, которая украла около сотни кошек

Полиция в американском штате Флорида арестовала 77-летнюю пенсионерку Гейл Джустино, которая годами воровала кошек, за это время она похитила около сотни животных, сообщил телеканал Fox News, материал которого перевёл Aif.

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