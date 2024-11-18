В Смоленске сотрудники УНК УМВД рассказали студентам о неотвратимости наказания за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области в рамках II этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024» продолжают проводить профилактические лекции в образовательных учреждениях города.
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