На Южном Урале вторую неделю снижается заболеваемость ковида

На Южном Урале вторую неделю наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине сентября был зафиксирован резкий скачек инфицирования: недельный показатель вырос сразу в 1,5 раза – со 232 случаев до 351.
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