Зинченко о стыках: «Будем готовиться, чтобы исполнить мечту Украины поехать на чемпионат мира»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход в стыковые матчи после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0) в рамках отбора ЧМ-2022.

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