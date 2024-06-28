⚡️🇺🇸⚡️#США #Гонка24 #Трамп #Байдениада ДЕБАТЫ К дебатам деда готовили неделю 16 советников. Задача перед Джо сложная - не свалится и не затупить сильно в ходе полуторачасового прямого эфира.
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⚡️🇺🇸⚡️#США #Гонка24 #Трамп #Байдениада ДЕБАТЫ К дебатам деда готовили неделю 16 советников. Задача перед Джо сложная - не свалится и не затупить сильно в ходе полуторачасового прямого эфира.
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