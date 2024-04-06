Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор матвеев
    Есть такая поговорка,рыба гниет с головы, в мигрантском вопросе для России она более чем актуальна. Смотри в корень.Увы, не все мечта...
  • Юрий Николаев
    Не понятно, а где наш СК?! Почему они не займутся в плотную этой ПАДАЛЬЮ абашиным?!!!Увы, не все мечта...
  • авдей НА
    как начали гнобить Россию русских с жидо комиссарского переворота так до сих пор это продолжаеться со всех трибун не ...Увы, не все мечта...

Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине. Киев в безысходном положении

Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине. Киев в безысходном положении

Российские военные немедленно уничтожают поставленные западными странами оружие и бронетехнику на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
17 час.
СЗ
Светлана Зуева
👍
Ответить
16 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх