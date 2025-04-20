В Дагестане восстановили прерванное из-за стихии сообщение с селами

Автосообщение с несколькими селами в горных районах Дагестана, которое было нарушено в результате обвалов и схода снежных лавин, было восстановлено дорожными службами, 20 апреля сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог региона (Дагестанавтодора).