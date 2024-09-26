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В Орловской области ОРВИ и коронавирус показали мощный прирост

В Орловской области ОРВИ и коронавирус показали мощный прирост

На территории Орловской области быстро прогрессирует заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. За прошедшую неделю респираторные вирусные инфекции выявлены у более чем 6 тысячи орловцев, в то время как неделей раньше было зарегистрировано 4,3 тысячи заболевших.

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