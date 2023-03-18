Путешественники, начавшие кругосветку в Петербурге, могут не вернуться к 2024 году

На тримаране отказало рулевое управление и корабль потерял контроль. Российские путешественники, стартовавшие в кругосветное путешествие из Петербурга, вероятнее всего, не смогут вернуться в Северную столицу к 2024 году, как планировали ранее.
На тримаране отказало рулевое управление и корабль потерял контроль. Российские путешественники, стартовавшие в кругосветное путешествие из Петербурга, вероятнее всего, не смогут вернуться в Северную столицу к 2024 году, как планировали ранее.
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