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Путешественники, начавшие кругосветку в Петербурге, могут не вернуться к 2024 году

На тримаране отказало рулевое управление и корабль потерял контроль. Российские путешественники, стартовавшие в кругосветное путешествие из Петербурга, вероятнее всего, не смогут вернуться в Северную столицу к 2024 году, как планировали ранее.

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