Старовойт: В Курской области выпускникам разрешили сдать ЕГЭ по желанию

На территории Курской области в связи с регулярными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти выступили в поддержку отмены обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии