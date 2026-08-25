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Алькарас и Уильямс – андердоги матча против Рутлиф и Глэсспула в миксте на US Open

Серена Уильямс и Карлос Алькарас проведут первый матч в миксте на US Open. 44-летняя американца и 23-летний испанец сыграют в первом круге против Эрин Рутлиф и Ллойда Глэсспула.

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