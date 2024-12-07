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Украинские беженцы создают проблемы в Польше

Украинские беженцы создают проблемы в Польше

Польское общество встревожено преобладанием украинцев – беженцы из соседней страны настолько привыкли к Польше, которая была и остается для них одной из самых доступных европейских стран, что местным жителям приходится принимать меры.

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