Украинские беженцы создают проблемы в Польше

Польское общество встревожено преобладанием украинцев – беженцы из соседней страны настолько привыкли к Польше, которая была и остается для них одной из самых доступных европейских стран, что местным жителям приходится принимать меры.
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