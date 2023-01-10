IATA: С паспортом РФ можно отправиться в 118 стран без предварительного получения виз

Паспорт России попал на 49-ю позицию в ежегодном «индексе привлекательности паспортов». Регулярным составлением рейтинга занимается компания Henley&Partners, которая использует информацию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Паспорт России попал на 49-ю позицию в ежегодном «индексе привлекательности паспортов». Регулярным составлением рейтинга занимается компания Henley&Partners, которая использует информацию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Свежие комментарии