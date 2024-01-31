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США надо бить по всему миру. Англосаксы отвыкли умирать в войнах

США надо бить по всему миру. Англосаксы отвыкли умирать в войнах

Пакс Американа получил очередную пробоину — на этот раз в Иордании, где в результате удара по их базе убиты и ранены солдаты США.

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Комментарии
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а
айрат
Надо уничтожать главных  врагов человечества сатанистов, англожидов и янкожидов по всему свету!Сколько раз увидишь англожида и янкожида, столько раз его убей!
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1 час.
А Кудасов
Автор кого тут призывает? Желает, что бы простой народ этим занялся? А для чего у нас есть правительство, партия &quot;Единая Россия&quot; хотя бы?
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44 мин.
Natalija Osminina
Вообще-то автор писал об Иране, хуситах, Китае, Корее и пр. Они что, тоже  единороссы? Не знала.
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42 мин.

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