Пакс Американа получил очередную пробоину — на этот раз в Иордании, где в результате удара по их базе убиты и ранены солдаты США.
США надо бить по всему миру. Англосаксы отвыкли умирать в войнах
Комментарии
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а
айрат
Надо уничтожать главных врагов человечества сатанистов, англожидов и янкожидов по всему свету!Сколько раз увидишь англожида и янкожида, столько раз его убей!
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1 час.
А Кудасов
Автор кого тут призывает? Желает, что бы простой народ этим занялся? А для чего у нас есть правительство, партия "Единая Россия" хотя бы?
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44 мин.
Natalija Osminina
Вообще-то автор писал об Иране, хуситах, Китае, Корее и пр. Они что, тоже единороссы? Не знала.
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42 мин.
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