В ЕС заговорили о войне с Россией, — WSJ

Главы стран Евросоюза опасаются начала конфликта с Россией в случае победы Москвы над Киевом, поэтому угрожают Венгрии ограничить ее права в ЕС из-за позиции по выделению средств Украине, передает Wall Street Journal.
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