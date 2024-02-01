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В ЕС заговорили о войне с Россией, — WSJ

В ЕС заговорили о войне с Россией, — WSJ

Главы стран Евросоюза опасаются начала конфликта с Россией в случае победы Москвы над Киевом, поэтому угрожают Венгрии ограничить ее права в ЕС из-за позиции по выделению средств Украине, передает Wall Street Journal.

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