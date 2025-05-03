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Пряники закончились: Штаты шлют сигнал Москве – если не будет перемирия, Украина получит деньги на F-16

Пряники закончились: Штаты шлют сигнал Москве – если не будет перемирия, Украина получит деньги на F-16

Агентство Bloomberg сообщает, что США одобрили выделение Украине до 350 миллионов долларов на обучение и поддержку F-16 «Государственный департамент США одобрил предоставление Украине услуг по обучению и обслуживанию истребителей F-16 на сумму до 350 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что Белый дом будет продолжать поддерживать Киев в борьбе с Россией, несмотря на нетерпение президента Дональда Трампа закончить конфликт», – говорится в материале.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Ну еЖли так, то ВС РФ перестанут воевать в белых перчатках и возьмут на вооружение методы Израиля. Где тогда Пиндосия будет добывать редкоземельные ископаемые ?
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15 час.
НП
Наталья Павлова
В проливе им. Сталина.
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12 час.
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