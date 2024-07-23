Пополнение прибыло в расположение украинской армии на харьковском участке фронта. Штурмовое подразделение ВСУ доставили в "красную зону" в район Купянска под охраной, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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