Власти в Киеве перешли к прямым угрозам международной гражданской авиации. Главарь Киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российское небо якобы «становится полностью опасным», и предупредил мировые авиакомпании о рисках полетов над территорией России.
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