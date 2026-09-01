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Русская весна

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Русское небо будет закрыто! — Зеленский нагло угрожает гражданской авиации всего мира (ВИДЕО)

Русское небо будет закрыто! — Зеленский нагло угрожает гражданской авиации всего мира (ВИДЕО)

Власти в Киеве перешли к прямым угрозам международной гражданской авиации. Главарь Киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российское небо якобы «становится полностью опасным», и предупредил мировые авиакомпании о рисках полетов над территорией России.

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