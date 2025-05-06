Бесплатные тренировки по зумбе и йоге проведут в Строгине

Жители района смогут продолжить бесплатные тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, «В летние месяцы для них будут организованы тренировки по фитнесу, игровым видам спорта (футбол, волейбол, бадминтон и другие), бегу, зумбе, йоге, растяжке, ушу и другим видам спорта, а зимой — фитнесу, катанию на коньках и бегу на лыжах.