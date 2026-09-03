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Власти Ямала хотят утвердить перечень клиник для мигрантов

Власти Ямала хотят утвердить перечень клиник для мигрантов

На Ямале планируют утвердить перечень больниц и диспансеров для обязательного медицинского освидетельствования иностранцев и людей без гражданства.

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