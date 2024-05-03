Пресса США: Американские сенаторы провели с МУС тайные переговоры по поводу возможного ареста израильского премьера

По информации американского издания Axios, ряд членов Сената тайно провели с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) переговоры, в ходе которых обсудили вопрос возможной выдачи ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других руководителей страны в связи с совершением ими военных преступлений в ходе вооруженного конфликта в секторе Газа.
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