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ТАСС

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В Татарстане на трассе со стрельбой и погоней задержали водителя машины

В Татарстане на трассе со стрельбой и погоней задержали водителя машины

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции со стрельбой и погоней задержали водителя, который пытался скрыться в Татарстане на 83-м км автодороги М-7 "Волга" на подъезде к Кирову, увидев патрульную машину.

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