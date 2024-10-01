Прием граждан

3 октября 2024 года в 15 часов в здании Высокогорского МРСО (с. Высокая гора, ул. Центральная, д. 2) состоится прием исполняющим обязанности руководителя следственного управления по Республике Татарстан Олейником Павлом Михайловичем по вопросам защиты прав социально незащищенных граждан и иным вопросам.