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Прием граждан

3 октября 2024 года в 15 часов в здании Высокогорского МРСО (с. Высокая гора, ул. Центральная, д. 2) состоится прием исполняющим обязанности руководителя следственного управления по Республике Татарстан Олейником Павлом Михайловичем по вопросам защиты прав социально незащищенных граждан и иным вопросам.

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