Так кто же сдал Херсон?

Этот «зрадный» вопрос, похоже, сегодня стал одним из самых болезненных для киевских властей. Его часто задают военные эксперты Украины и Запада, обычные пользователи соцсетей или те, кто считает себя противниками Зеленского (жители Галичины, порохоботы, потерявшая прежний лоск «Демсокира», ветераны АТО/ООС), потому что нация, которая уверена, что это она «изгнала оккупантов с севера», недоумевает, что же случилось на юге? Среди проблем, которые интересуют украинцев следующие: - Почему русские так стремительно и беспрепятственно прошли через Чонгарский и Перекопский перешейки, который, по всей видимости, был разминирован самими украинцами? - Отчего на самом опасном направлении, откуда ожидалось наступление России, не была создана система глубоко эшелонированной обороны? - Как случилось, что россияне без проблем переправились на правый берег Днепра, обеспечив себе возможность наступления на Правобережье без хлопотного форсирования крупной реки? - Почему не были укреплены Херсон, Геническ, Новая Каховка? - Почему как бы «созданные» 5 батальонов (Херсон, Берислав, Белозерка, Скадовск, Новая Каховка, Геническ) 124-й отдельной бригады теробороны полковника Дмытра Ищенко оказались горсткой боевиков с ржавыми автоматами и коктейлями Молотова, которые смогли лишь сымитировать оборону в Бузковом парке областного центра? - Куда подевались средства, выделенные на формирование 124-й бригады ТрО? Сегодня в порошенковской фракции «Европейская солидарность» уже говорят о необходимости создания временной следственной комиссии, так как власть адекватного ответа не дает.