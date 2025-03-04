Медведев жестко высказался об остановке помощи Киеву: «Бешеного пса лучше усыпить»

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку военной помощи США киевскому режиму после перепалки Владимира Зеленского с американским президентом прямо перед журналистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии