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Продюсер Дворцов рассказал, как Шуфутинскому досталось звание народного артиста

Продюсер Дворцов рассказал, как Шуфутинскому досталось звание народного артиста

Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста РФ: соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 3 сентября 2026 года.

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