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Царьград

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Ямпольская: Россия завершит переход на новую модель образования к 2030

Ямпольская: Россия завершит переход на новую модель образования к 2030

Елена Ямпольская сообщила, что переход на новую модель высшего образования в России должен завершиться до 2030 года.

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