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Дешам, вероятно, пошутил над Энрике после вопроса о 3+2 Мбаппе с Гибралтаром: «Жду от него большего»

Дешам, вероятно, пошутил над Энрике после вопроса о 3+2 Мбаппе с Гибралтаром: «Жду от него большего»

Вчера сборная Франции разгромила Гибралтар (14:0) в матче квалификации Евро-2024. Нападающий «ПСЖ» в этом матче сделал хет-трик и отдал две голевые передачи.

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