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Жамнов о Ковальчуке: «Обязательно найдет работу, может, даже в «Спартаке». У него все сложится нормально»

В минувшем сезоне 41-летний форвард провел 25 матчей за красно-белых и набрал 8 (4+4) очков. В 2022 году Ковальчук был генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине, где она заняла второе место.

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