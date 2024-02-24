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NatAge: ИИ научился прогнозировать болезнь Альцгеймера с точностью 72%

Исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско в Соединенных Штатах Америки создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая может прогнозировать болезнь Альцгеймера за семь лет до появления симптомов.

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