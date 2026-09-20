Удар расплаты выжег ВСУ: Киев в огне после атаки на Подмосковье

В Киеве и области в ночь на 20 сентября прогремела серия мощных взрывов. Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.
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