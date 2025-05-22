Пятиэтажку в Туле, в которую врезался дрон ВСУ, сняли на видео

Беспилотник угодил в крышу, повредив кровлю.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о попадании украинского дрона в крышу пятиэтажного жилого дома в Туле.
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