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Царьград

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Пятиэтажку в Туле, в которую врезался дрон ВСУ, сняли на видео

Пятиэтажку в Туле, в которую врезался дрон ВСУ, сняли на видео

Беспилотник угодил в крышу, повредив кровлю.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о попадании украинского дрона в крышу пятиэтажного жилого дома в Туле.

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