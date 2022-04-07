Виктор САМОХИН: Талалаев разберет Семака, «Спартак» разгромит «Арсенал»

Айртона отправили домой в Бразилию - некому будет голы привозить - Виктор Сергеевич, хоть чем-то радует вас сейчас закрытый в своих пенатах футбол? - наш вопрос сегодняшнему эксперту команды «Спартак».
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