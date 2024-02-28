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Aydınlık: США пригрозили бизнесу Турции запретом на операции с валютой из-за РФ

Aydınlık: США пригрозили бизнесу Турции запретом на операции с валютой из-за РФ

Банки Турции в настоящее время не проводят торговые платежи из России, кроме как за продукты питания, американские чиновники угрожают компаниям приостановить проведение по их счетам валютообменных операций.

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