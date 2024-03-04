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В Хабаровском крае при пожаре в пятиэтажке спасли десять детей

В Хабаровском крае при пожаре в пятиэтажке спасли десять детей

Вечером 4 марта 2024 года в центральный пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом кирпичном доме в микрорайоне Дружба.

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