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Отец Павла Дурова узнал о его аресте случайно

Отец Павла Дурова узнал о его аресте случайно

Он также не располагает какой-либо детальной информацией о событиях, связанных с арестом.Отец Павла Дурова, основателя социального медиаплатформы Телеграм, сообщил, что о задержании своего сына он узнал совершенно случайно и совсем недавно.

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