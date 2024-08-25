Отец Павла Дурова узнал о его аресте случайно

Он также не располагает какой-либо детальной информацией о событиях, связанных с арестом.Отец Павла Дурова, основателя социального медиаплатформы Телеграм, сообщил, что о задержании своего сына он узнал совершенно случайно и совсем недавно.
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