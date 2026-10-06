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В Риге осудили мужчину, раздававшего помощь в белгородском госпитале

5 октяб­ря 2026 года Риж­ский город­ской суд огла­сил при­го­вор по делу Сер­гея Ники­ти­на. Под пред­се­да­тель­ством судьи Лей­тане граж­да­нин при­знан винов­ным по ста­тье 77.

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