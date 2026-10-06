В Риге осудили мужчину, раздававшего помощь в белгородском госпитале

5 октября 2026 года Рижский городской суд огласил приговор по делу Сергея Никитина. Под председательством судьи Лейтане гражданин признан виновным по статье 77.
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