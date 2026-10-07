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Царьград

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В Беларуси 7 октября до +22°С и без осадков

В Беларуси 7 октября до +22°С и без осадков

Дневная температура воздуха 7 октября будет колебаться от +14°С на севере Беларуси до +22°С на юге, существенных осадков не ожидается.

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