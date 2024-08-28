"Не сделал? Пошёл вон": Дмитрий Медведев высказался об ужесточении миграционной политики

По мнению экс-президента России, у миграционной проблемы нет простого решения.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО, ставшими кандидатами на выборах разного уровня, высказался о необходимости ужесточения миграционной политики в России.