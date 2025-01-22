Мерц заявил о возможности конструктивного сотрудничества Европы с Трампом

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Европа может рассчитывать на конструктивное сотрудничество с новым президентом США Дональдом Трампом.
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