Мерц заявил о возможности конструктивного сотрудничества Европы с Трампом

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Европа может рассчитывать на конструктивное сотрудничество с новым президентом США Дональдом Трампом.