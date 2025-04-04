В Омской области ликвидируют еще две политические партии. Одна из них должна была выступать за охрану окружающей среды.
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В Омской области ликвидируют еще две политические партии. Одна из них должна была выступать за охрану окружающей среды.