В Петербурге арестована мать, пытавшаяся убить сына уксусом

Красносельский районный суд отправил в СИЗО женщину, которая, по версии следствия, 8 октября у Дудергофского озера влила сыну в рот уксусную кислоту, облила ею лицо и оставила мальчика в воде.
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