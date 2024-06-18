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Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе

Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе

12 млн рублей – хорошая прибавка к пенсии певца Меладзе, отметившегося СУГСом в Дубае. Военкор Александр Коц предложил назвать имя благодетеля-заказчика корпоратива, за который Меладзе получил увесистый куш.

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Комментарии
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Eduard
А Меладзе братья молодцы,конечно они не за уголовникрв,но выеуждены им поддакивть,.Весь народ Украины достал этот режим марионеток на Украине!
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20 час.
Eduard
Кстати пора трясти таких &quot;заказщиков&quot; таких &quot;артистов&quot;! Легко платить крадеными деньгами!
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20 час.
ПавелЗзаварзин
Сильно хреново у нас в России... Кому война, а кому... Куда смотрят наши власти???
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17 час.

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