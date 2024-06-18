Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе

А Меладзе братья молодцы,конечно они не за уголовникрв,но выеуждены им поддакивть,.Весь народ Украины достал этот режим марионеток на Украине!

ПавелЗзаварзин

Сильно хреново у нас в России... Кому война, а кому... Куда смотрят наши власти???