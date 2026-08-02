Культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень. Об этом заявила глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, передает РИА Новости.
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